16:55 Uhr

Letzte Generation: Das ist der Landwirt, der mit seinem Traktor die B19 in Würzburg blockiert hat

Eberhard Räder kommt aus Bastheim in der Rhön. Er ist mit seinem Traktor bis nach Würzburg gefahren, um die Letzte Generation bei ihrem Protest zu unterstützen.

Plus Eberhard Räder ist Landwirt und spürt die Konsequenzen des Klimawandels deutlich. Sich mit der Letzten Generation zu solidarisieren, sieht er als einzige Chance.

Von Gina Thiel

Eberhard Räder hat genug von den leeren Versprechen der Bundesregierung. Deshalb hat er sich am vergangenen Dienstag der Protestaktion der Letzten Generation in Würzburg angeschlossen und mit seinem Traktor die B19 blockiert.

Acht Jahre sei es her, dass die Bundesregierung, zusammen mit 197 weiteren Staaten, das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hätten. Damals habe er noch die Hoffnung gehabt. "Mittlerweile habe ich meine Hoffnung aufgegeben", sagt Landwirt Räder, während er neben seinem Traktor am Dienstag in Würzburg die B19 entlangläuft.

