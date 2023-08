Würzburg

16:12 Uhr

Letzte Generation mit erstem großen Protest in Würzburg: Sitzblockade auf der Alten Mainbrücke

Bei über 30 Grad und Sonnenschein blockierte die Letzte Generation am Montagnachmittag die Alte Mainbrücke in Würzburg.

Plus An diesem Montag blockierten Mitglieder der Letzten Generation die Alte Mainbrücke in Würzburg für rund eine Stunde. Am Ende kam es zu einem Kompromiss.

Von Gina Thiel

Es wurde blockiert, es wurde sich hingesetzt – aber das Festkleben blieb aus. Bereits vergangene Woche hatte die Letzte Generation Protestaktionen in ganz Bayern angekündigt. Der Startschuss fiel an diesem Montag kurz nach 16 Uhr auf der Alten Mainbrücke, eines der bekanntesten touristischen Wahrzeichen der Stadt. Für circa eine Stunde gab es kaum ein Durchkommen auf der normalerweise stark frequentierten Brücke.

"Ich finde das überhaupt nicht gut. Das nimmt langsam überhand und das nervt", beschwert sich eine Frau, die versuchte sich am Rand der Mainbrücke durch die Blockade zu schlängeln. Ihren Namen wollte sie nicht nennen. Und auch Fußgängerin Claudia Reis konnte die Aktion nicht ganz nachvollziehen. "Das passiert an der völlig falschen Stelle, weil es hier die Fußgänger und Fahrradfahrer trifft", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen