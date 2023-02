Gemünden/Würzburg

01.02.2023

Letzte Patientin in einer insolventen Reha-Klinik: Die Pflege-Odyssee von Frau Zimmermann

Plus Haupttor zugesperrt, Personal gekündigt: Wie kann es passieren, dass eine Patientin nach ihrer OP in einer leeren Klinik landet? Der Fall einer Seniorin aus Main-Spessart.

Von Gisela Rauch

Nach einem Sturz muss Marianne Zimmermann viele Monate in Kliniken verbringen. Im November 2022 bekommt sie ein Hüftimplantat. Um danach wieder auf die Beine zu kommen, braucht die 70-jährige Patientin aus Gemünden (Lkr. Main-Spessart) eine mehrwöchige Therapie in einer geriatrischen Rehaklinik. Doch sie landet in einem insolventen Haus: in der Klinik Lohrey im hessischen Bad Soden-Salmünster, einem Haus mit leeren Gängen und gekündigtem Personal.

