Kitzingen

10.08.2023

Letzter Ausweg im Verkehrs-Chaos rund um die A 3 geschlossen: Der Kampf um die Panzerstraße ist verloren

Eine Schranke gab es früher auf halbem Weg der Panzerstraße, an der Gemarkungsgrenze zwischen Kitzingen und Großlangheim mitten im Wald. Diese ist aber schon lange abgebrochen.

Plus Gekappte Brücken, gesperrte Straßen – schon ist das Verkehrs-Chaos perfekt. Eine Passage durch den Kitzinger Klosterforst wäre ein Ausweg gewesen. Auch der ist jetzt blockiert.

Von Eike Lenz, Frank Weichhan

Als klar war, dass durch den A-3-Ausbau zwei Kreisstraßen-Brücken bei Großlangheim und Kleinlangheim abgerissen werden, dass die Kreuzung am Gusswerk in Kitzingen zeitgleich einen Kreisel bekommt und zudem die Staatsstraße zwischen Kitzingen und Großlangheim – ebenfalls zeitgleich – saniert wird und zudem ein paar kleinere Gemeinheiten lauern, als das alles also endlich klar und das Entsetzen über die vielen gleichzeitigen Baustellen im kommenden Herbst groß war, da fiel der Blick auf die Panzerstraße.

Sie wirkte wie ein Himmelsgeschenk. Eine Umleitung, um die Gusswerk-Kreuzung zu umgehen. Über das Himmelsgeschenk könnten Busse und Blaulichtfahrzeuge schnell vorankommen. Wenigstens das, dachte man. Wenn schon ab Mitte September das komplette Stau-Chaos droht, brächte das etwas Linderung. Und man dachte, dass es doch mit dem Teufel zugehen müsste, wenn das nicht klappt. Und siehe da: Es ging mit dem Teufel zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .