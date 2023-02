Liebe geht durch den Magen: 5 Würzburger Gastronomen geben zum Valentinstag diese Tipps für das perfekte Menü

Plus Fünf einfache, aber besondere Rezepte haben Würzburger Köchinnen und Köche für Verliebte und alle anderen. Wie das Nachkochen leicht klappt - nicht nur am Tag der Liebe.

An diesem Dienstag, 14. Februar, ist Valentinstag. Und da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, hat diese Redaktion bei fünf Köchinnen und Köchen in Würzburg aus fünf Restaurants und Gastro-Betrieben nach leckeren, aber gleichzeitig einfach nachzumachenden Gerichten gefragt. Von Vorspeise über Hauptspeise bis hin zum Dessert ist alles vertreten. Die Zutatenliste der Rezepte gilt immer für zwei Personen. Viel Spaß beim Nachkochen!