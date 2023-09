Lieferengpässe in Unterfranken: Welche Medikamente schon jetzt wieder Mangelware sind und was dringend zu tun ist

Plus Vor allem Kinder waren im letzten Winter von fehlenden Arzneimitteln betroffen. Würzburger Apotheker und Experten sprechen von Dauerkrise. Das ist der aktuelle Stand.

Eltern erinnern sich mit Schrecken an den vergangenen Winter: Nach einer Infektionswelle waren plötzlich Fieber- und Hustensäfte für Kinder nicht mehr verfügbar, auch Antibiotika wurden knapp. Das soll sich nach dem Wunsch von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) in diesem Jahr nicht wiederholen.

Wie ist die Versorgungssituation bei Arzneimitteln aktuell und wie beurteilen Experten aus Würzburg die Lage? Antworten im Überblick.