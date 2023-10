Schweinfurt/Miltenberg

17:00 Uhr

Linken-Kreisrat Adrian will Ausschluss von Sahra Wagenknecht: Partei steht auch in Unterfranken vor Zerreißprobe

Plus Weniger als zwei Prozent bei der Landtagswahl, dazu der Zoff um Sahra Wagenknecht: Um die Zukunft der Linken ist es auch in der Region nicht gut bestellt.

Von Michael Czygan Artikel anhören Shape

Die Linke verliert mehr und mehr an politischem Einfluss: Auf 1,5 Prozent Gesamtstimmenanteil kam die Partei bei der Landtagswahl in Bayern, in Unterfranken waren es 1,7 Prozent. Und selbst in Schweinfurt, wo die Linke in guten Zeiten, etwa bei der Bundestagswahl 2009, ein zweistelliges Ergebnis schaffte, erzielte man diesmal gerade mal 1,9 Prozent.

Ein Hauptgrund für das desaströse Abschneiden ist der Streit um Sahra Wagenknecht. Viele in der Partei wollen die populäre Bundestagsabgeordnete lieber heute als morgen loswerden. Der unterfränkische Landtagskandidat und Miltenberger Kreisrat Andreas Adrian gehört zu den 58 Unterzeichnern eines Antrags an die Landesschiedskommission des Landesverbands Nordrhein-Westfalen, Wagenknecht rasch auszuschließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen