Schweinfurt

11:00 Uhr

Liveblog Faschingszug Schweinfurt: Viele Fotos, Videos und Eindrücke

Plus Beim Schweinfurter Faschingsumzug 2023 werden tausende Besucherinnen und Besucher in der Stadt erwartet. Wir berichten live vom bunten Faschingstreiben!

Von Désirée Schneider, Susanne Wiedemann Artikel anhören Shape

Heute, am 21. Februar, beginnt um 13 Uhr der Faschingszug in Schweinfurt. Der Gaudiwurm wird sich dann auf den Weg durch die Stadt bis zum Marktplatz machen. Dort werden die letzten Wagen zwischen 15 und 15.30 Uhr erwartet. Über 44 Anmeldungen gab von Gruppen, die am Zug teilnehmen wollen. Wir berichten im Liveblog vom Fasching aus der Schweinfurter Innenstadt:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .