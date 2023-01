Liveblog aus Lützerath: Polizei hat die Demonstration aufgelöst

Plus Mit drei Bussen sind heute etwa 150 Aktivistinnen und Aktivisten aus Würzburg nach Lützerath gefahren, wo ein Dorf dem Kohlebergbau zum Opfer fallen soll. Wir begleiten sie dabei im Liveblog.

Die Räumung hat begonnen. Der kleine Ort Lützerath muss dem Braunkohleabbau weichen. "Lützi bleibt" steht auf den Hauswänden und den Plakaten der Klima- und Umweltaktivistinnen und -aktivisten. Hunderte Einsatzkräfte der Polizei sind für die Räumung im Einsatz. Bald soll das Dorf vollständig abgerissen werden, damit der Tagebau Garzweiler von RWE seine Arbeit aufnehmen kann. Auch aus Würzburg kommen am Samstag etwa 150 Aktivistinnen und Aktivisten zur Großdemo. Wir begleiten sie im Liveblog vor Ort: