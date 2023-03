Liveblog zum deutschlandweiten Streik-Tag: So ist die Situation in Mainfranken

Deutschlandweit streiken am Montag Teile des öffentlichen Dienstes. Vor allem der Personenverkehr wird beeinträchtigt. Wir informieren live über die Situation in Mainfranken.

Am Montag steht in ganz Deutschland der öffentliche Nahverkehr still: Die Gewerkschaften Verdi und EVG planen flächendeckende Streiks in ganz Deutschland. Betroffen ist dabei nicht nur der öffentliche Personenverkehr, auch für den Verkehr auf den Autobahnen und für Flugreisende hat der Streik Auswirkungen.

In unserem Liveblog sind wir für Sie in der Region unterwegs und halten Sie über die Situation beim Streik in Mainfranken auf dem Laufenden.