Lkw-Fahrer muss Strafe zahlen: Urteil nach versäumter Führerschein-Verlängerung ist jetzt rechtskräftig

Plus Weil der 48-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, stand er in Haßfurt vor dem Amtsgericht. Jetzt steht fest, dass er die Geldstrafe bezahlen muss.

Knapp zwei Jahre ist ein Lkw-Fahrer ohne gültigen Führerschein auf den Straßen unterwegs gewesen. Nachdem er im August des vergangenen Jahres eine Panne hatte, kontrollierte ihn die Polizei. Als die Beamten die Papiere des 48-Jährigen aus dem mittelfränkischen Weißenburg überprüfen, stellen sie fest, dass etwas nicht stimmt: Das Gültigkeitsdatum für den Führerschein der Klasse CE war abgelaufen.