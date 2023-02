Haßfurt

vor 51 Min.

Lkw-Führerschein nicht verlängert: Berufskraftfahrer bekommt saftige Geldstrafe vor Gericht

Plus "Wenn ich ins Gefängnis muss, werde ich in der Gosse landen", sagte der Lkw-Fahrer bei der Verhandlung in Haßfurt in resigniertem Ton. So weit kam es dann aber doch nicht.

Von Manfred Wagner

Als der Berufskraftfahrer am 17. August vergangenen Jahres auf der Autobahn A 70 eine Panne hat und deshalb rechts auf dem Seitenstreifen seinen LKW abstellt, ruft er einen Abschleppdienst. Doch vor diesem hält ein Streifenwagen der Polizei. Als die Beamten die Papiere des 48-jährigen Fahrers überprüfen, stellen sie schnell fest, dass etwas nicht stimmt: Das Gültigkeitsdatum für den Führerschein der Klasse CE war nämlich bereits seit fast zwei Jahren abgelaufen.

