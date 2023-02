Lob und Spott für Söders Verkleidung bei "Fastnacht in Franken": Lässt er sein Volk 40 Jahre durch die Wüste irren?

Plus Bayerns Ministerpräsident kam als "Stammesältester" nach Veitshöchheim. Viele dachten aber, Söder habe sich als Moses verkleidet. Auch Vize Hubert Aiwanger war verwirrt.

Es war weder das aufwendigste, noch das provokanteste Kostüm, das Markus Söder je bei "Fastnacht in Franken" getragen hat. Dennoch sorgte die Söder'sche Maskerade am vergangenen Freitag für viel Aufsehen: Für seine Verkleidung gab es viel Lob, aber auch Spott - und vor allem einige Fragezeichen.