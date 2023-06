Giebelstadt

04:00 Uhr

Lohnt sich für Privatleute der Bau einer Zisterne? Martin Landwehr spart schon seit 20 Jahren Wasser

Plus Martin Landwehr aus Giebelstadt hat sich mit einer Zisterne für trockene Zeiten gewappnet. Welche Erfahrungen er damit gemacht hat und was er anderen empfiehlt.

Von Catharina Hettiger Artikel anhören Shape

Staubtrockene Erde, verdorrtes Gras, sinkende Grundwasserpegel und ausgetrocknete Bäche – all das droht den Menschen in Unterfranken auch in diesem Sommer wieder. Der Hausbesitzer Martin Landwehr aus Giebelstadt (Lkr. Würzburg) hat für sich und seine Familie einen Weg gefunden, mit Trockenzeiten umzugehen. Bereits vor 20 Jahren hat er sich eine Zisterne auf seinem Grundstück bauen lassen. Und die hat sich mittlerweile richtig gelohnt.

Das Haus von Familie Landwehr im Giebelstadter Ortsteil Eßfeld fällt sofort auf: Ein Blockhaus aus Holz, auf dem Dach befindet sich eine Solaranlage. Im großen Garten hinter dem Haus ist jede Menge Obst und Gemüse angebaut, in einem eingezäunten Gartenstück pickt und scharrt eine Schar Hühner. Doch das eigentlich Außergewöhnliche befindet sich unter dem Haus, in viereinhalb Meter Tiefe: eine Zisterne mit 18 Kubikmeter Fassungsvermögen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen