Lokführer streiken ab Donnerstag: Was Pendler in Main-Rhön jetzt wissen müssen

Plus Das private Bahnunternehmen Erfurter Bahn ist vom Streik nicht betroffen. Was das Unternehmen den Bahnfahrenden empfiehlt.

Der Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn geht bekanntlich in eine neue Runde: Die Gewerkschaft kündigte am 5. März eine neue Streikrunde an. Die Lokführer wurden zum Streik im Personenverkehr ab Donnerstag, 7. März, ab 2 Uhr morgens aufgerufen. Der Streik soll zunächst 35 Stunden dauern. Für die nächsten Wochen sind weitere Streik-Maßnahmen angekündigt. Welche Auswirkungen hat das auf Pendlerinnen und Pendler in der Region Main-Rhön?

Der Regionalexpress 7, der tagsüber im Zwei-Stunden-Takt Erfurt über Schweinfurt mit Würzburg verbindet sowie der Regionalexpress 57 von Bad Kissingen über Ebenhausen und Schweinfurt nach Würzburg werden ausfallen. Darüber hinaus natürlich die Regionalexpress- und Regionalbahn-Verbindungen von Würzburg über Schweinfurt nach Bamberg.