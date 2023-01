Würzburg

vor 35 Min.

Lotto-Millionär: Ein Berliner kauft ein Los in Unterfranken - und räumt den Hauptgewinn ab

Am häufigsten gezogen wurden beim Lotto in Deutschland im vergangenen Jahr die Kugeln mit den Zahlen 49 und 1.

Plus Der selbstständige Handwerker machte eine Reise nach Bayern und kam als Millionär nach Hause. Warum er mit dem Gedanken spielt, in den Freistaat umzuziehen.

Von Jonas Keck Artikel anhören Shape

Dieser Ausflug nach Unterfranken hat sich gelohnt: Ein Berliner hat eine Reise am Jahresende dazu genutzt, um bei der Lotterie in Bayern einen der beiden Hauptgewinne von genau einer Million Euro zu ergattern. "Wahnsinn, das passt richtig gut", zitiert die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung den 47-Jährigern in einer Pressemitteilung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen