Würzburg

17:00 Uhr

"Lügen" und "abgekartetes Spiel": Ehepaar Repiscus kritisiert Kulturreferenten Könneke nach Wirrwarr um Bockshorn-Nachfolge

Das Bockshorn Theater schließt zum Jahresende 2023. Monika Wagner-Repiscus und Mathias Repiscus haben die Kabarettbühne vor fast 40 Jahren in Sommerhausen gegründet.

Plus Es sind harte Kritikpunkte, die das Ehepaar Repiscus der Stadt und allen voran dem Kulturreferenten Achim Könneke an den Kopf wirft. Was er dazu sagt.

Von Sophia Scheder Artikel anhören Shape

Von "Lügen" und einem "abgekarteten Spiel" ist die Rede. Es sind harte Anschuldigungen, die Monika Wagner-Repiscus und Ehemann Mathias Repiscus dem Würzburger Kulturreferenten Achim Könneke vorwerfen. Das Ehepaar betreibt die deutschlandweit bekannte Kabarettbühne Bockshorn im Würzburger Kulturspeicher. Aus Altersgründen geben sie diese bis Ende des Jahres auf, das verkündeten sie im März dieses Jahres.

Obwohl sie schon vor Einreichen der Kündigung des Mietvertrages einen Nachfolger vorgestellt hätten, so sagen sie, habe sich die Stadt entschieden, mit einem anderen Bewerber in Gespräche zu gehen: dem Theater Chambinzky. Das schmeckt dem Ehepaar gar nicht. "Seit Mai werden wir von Könneke durch die Arena getrieben und die Öffentlichkeit wird zum Teil falsch informiert", sagt Mathias Repiscus. Drei große Vorwürfe richten sie bei einem Gesprächstermin mit der Redaktion gegen den Kulturreferenten. Worum geht es?

