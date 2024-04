Landkreis Würzburg

17:00 Uhr

Machtkampf im Würzburger Kreistag: Landrat Eberth hat kein Vertrauen mehr in die Vorständin des Kommunalunternehmens

Am Montag kommt es im Kreistag zum Showdown zwischen Landrat Thomas Eberth und der Vorständin des Kommunalunternehmens Eva vonVietinghoff-Scheel.

Plus Die Zukunft von Eva von Vietinghoff-Scheel steht auf dem Spiel, weil Landrat Eberth eine Neuausschreibung der Vorstandsposition im Kommunalunternehmen plant.

Von Thomas Fritz

Showdown im Kreistag: An diesem Montag sucht Landrat Thomas Eberth ( CSU) die Entscheidung. Im Konflikt mit der Vorständin des landkreiseigenen Kommunalunternehmens (KU) würde er Eva von Vietinghoff-Scheel, die seit April 2023 alleine an der Spitze des Unternehmens steht, am liebsten sofort abberufen. "Aber dafür habe ich keine Mehrheit im Kreistag", sagt Eberth.

Also zieht er aus seiner Sicht die nächste Möglichkeit: Die Vorstandsposition soll neu ausgeschrieben werden. "In der 26-jährigen Unternehmensgeschichte gab es das noch nie. Jetzt kann man mal den Versuch wagen", ist er überzeugt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen