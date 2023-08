Bischofsheim

15.08.2023

Mächtige, turmhohe Wolken in der Rhön: Wetterphänomen Cumulonimbus zeigte sich am Montagabend - mit Video

Das Wetterphänomen Cumulonimbus war am Montagabend auch in der Rhön bei Bischofsheim sichtbar.

Plus Mächtig erhitzt war die Luft am Montag nicht nur im Landkreis Rhön-Grabfeld. Und so zeigten sich am Abend turmhohe Wolken am Himmel in der Rhön.

Von Christian Hüther Artikel anhören Shape

Ein Wetterphänomen bot sich am Montagabend im Landkreis Rhön-Grabfeld: Cumulonimbus. Das ist die Bezeichnung für Schauer- und Gewitterwolken (aus dem Lateinischen übersetzt: "Anhäufung" und "Regen gebende Wolken"). Die vertikalen Wolken zählen zu den mächtigsten von allen Wolkengattungen.

Cumulonimbus: Wolken in der Rhön ähneln einem Berg oder Turm

Die Wolken türmen sich teilweise sehr hoch in den Himmel und ähneln somit einem Berg oder eben Turm. Eben solche Wolken hat unser Leser Wolfgang Geßner aus Bischofsheim am Montagabend, gegen 21.45 Uhr, in der Rhön aufgenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .