Würzburg/Aschaffenburg

03.01.2023

Mädchen in Würzburger Spezialklinik schwer verletzt: Seit Jahren kämpft Meris Familie um Aufklärung

Die Klinik am Greinberg in Würzburg, Spezialklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, steht unter der Trägerschaft des Bezirks Unterfranken.

Plus Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein. Seither versuchen die Eltern des verletzten Kindes, die Klinik des Bezirks auf zivilrechtlichem Weg haftbar zu machen.

Von Christine Jeske

Wie konnte es dazu kommen, dass ein mehrfach behindertes Kind in einer Spezialklinik in Würzburg schwer verletzt wurde? Fügte eine Mitpatientin dem Kind die Verletzungen zu? Trägt die Einrichtung die Verantwortung? Wurde die Aufsichtspflicht verletzt? Seit Jahren schon läuft ein Rechtsstreit um diese Fragen. Eine gütliche Einigung ist gescheitert, jetzt läuft am Landgericht Würzburg das zivilrechtliche Verfahren. Das Urteil steht noch aus.

