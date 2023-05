Obernbreit

30.04.2023

Maibaum in Obernbreit beim Aufstellen umgestürzt: 22-jähriger Mann schwer verletzt

Der umgestürzte Maibaum am Sonntagabend auf dem Platz vor dem Obernbreiter Rathaus, das Areal wurde von der Polizei großräumig abgesperrt.

Plus Beim Maibaum-Aufstellen in Obernbreit (Lkr. Kitzingen) ist es am Sonntagabend zu einem Unglück gekommen. Zwei Helfer wurden von dem umstürzenden Baum getroffen.

Im Markt Obernbreit (Lkr. Kitzingen) ist am Sonntagabend der Maibaum beim Aufstellen umgestürzt und hat zwei Menschen verletzt, einen 22-Jährigen schwer. Er musste nach einer Erstbehandlung durch den Notarzt mit dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr besteht laut Polizeisprecher Philipp Hümmer nicht.

Wie die Polizei schildert, sollte der Maibaum gegen 18.30 Uhr wie gewohnt in der Marktbreiter Straße aufgestellt werden. Noch bevor der Baum vollständig stand, stürzte er zu Boden. Warum, ist noch unklar. Zwei eingewiesene Helfer, 22 und 61 Jahre alt, wurden von dem Baum getroffen und verletzt.

