Maibaum mit der Axt gefällt: Niederwerrner Feuerwehr muss mitten in der Nacht anrücken

Plus Bürgermeisterin Bettina Bärmann fehlt jedes Verständnis für die "verspätete" Baumfällaktion mehrere Tage nach dem 1. Mai: "Es ergibt keinen Sinn."

Der Niederwerrner Maibaum wurde in der Nacht auf Sonntag gefällt und verschleppt. Der Stumpf der mehr als zwölf Meter hohen Birke zeigt die Spuren einer Axt. Mario Miller, Kommandant der Niederwerrner Feuerwehr, und dessen Floriansjünger dürften sich selbst als Leidtragende der nächtlichen Attacke auf den Maibaum fühlen, denn schließlich haben sie den Baum selbst aufgestellt, Ende April, auf dem roten Pausenhof der Hugo-von-Trimberg-Schule.

Um halb vier Uhr in der Nacht hat die Polizei die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Die Unbekannten hatten den Maibaum vor der Schule nicht nur zu Fall gebracht, sondern ihn auch noch über die angrenzende Pestalozzistraße geschleift, in Richtung des ehemaligen evangelischen Kindergartens. Dort musste er dann von den Feuerwehrleuten zersägt werden.