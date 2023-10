Main-Post-Aktion "Zeichen setzen!": Die Schwimmbadfreunde Schönau sind 4000 Stunden im Jahr im Einsatz

Plus Schönau in der Rhön hat nur 850 Einwohner – aber ein Freibad. Das ist nur möglich, weil die "Schwimmbadfreunde" viel Schweiß und Herzblut hineinstecken.

Am Fuße des Kreuzbergs im beschaulichen Krummbachtal liegt ein kleines Freibad, das einzigartig in der Region ist. Der Verein "Schwimmbadfreunde Schönau" setzt sich seit 2003 dafür ein, dieses Idyll zu erhalten. Mit viel Zeit, viel Schweiß – und vor allem viel Herzblut.

"Die Gemeinde hat das Schwimmbad 1974 eröffnet. Als der Bademeister 2002 in Rente ging, wurde es geschlossen", erzählt Michael Heinrich. 2003 kam ein "Supersommer" und die Menschen in Schönau hatten kein Bad mehr. "Das war der Anfang unseres Vereins." Heinrich ist eines der Gründungsmitglieder und heute noch mit dabei. Wie viele andere.