Gnötzheim

Main-Post-Aktion "Zeichen setzen!": Wie Ehrenamtliche dem 244-Einwohner-Ortsteil Gnötzheim ein Freibad ermöglichen

Die Wasserwacht-Truppe Gnötzheim feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Das Bild zeigt sie im Freibad in Gnötzheim.

Plus Im beschaulichen Martinsheimer Ortsteil Gnötzheim (Lkr. Kitzingen) gibt es seit 1976 ein Freibad. Möglich machen das die Ehrenamtlichen der Wasserwacht-Ortsgruppe.

Von Gerhard Krämer

Gerade einmal 244 Menschen leben in Gnötzheim im Landkreis Kitzingen. Und doch hat dieser Ortsteil der Gemeinde Martinsheim etwas, was sich viele anderen Orte nur wünschen können: ein eigenes Freibad. Möglich machen das ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wasserwachts-Ortsgruppe, die seit 40 Jahren in vielen Stunden den Badebetrieb im Freibad sichern.

Einer, der von Anfang an dabei ist, ist Winfried Koschnicke. Frag man den 66-Jährigen, was ihn dazu bewogen hat, mitzumachen, sagt er: "Weil ich für mein Dorf etwas machen wollte."

