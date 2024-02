Trauer um Armin Grein: Gründer der Freien Wähler und Alt-Landrat von Main-Spessart gestorben

Plus Armin Grein war Bürgermeister von Marktheidenfeld und 24 Jahre lang Landrat in Main-Spessart. Die Gebietsreform hatte ihn politisch motiviert. Er starb im Alter von 84 Jahren.

Der Landkreis Main-Spessart trauert um seinen Alt-Landrat Armin Grein. Er starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren.

Der gelernte Lehrer war bereits 1972 im Alter von 33 Jahren zum Bürgermeister von Marktheidenfeld gewählt worden. 1984 bewarb er sich um den Posten als Landrat von Main-Spessart – er gewann und blieb 24 Jahre lang im Amt. Als Landrat war es sein Anliegen, die vier Altlandkreise zu einem Main-Spessart-Kreis zusammenzuführen. Im Bezirkstag war Grein von 2003 bis 2018, sechs Jahre davon als Bezirkstagsvizepräsident. Er galt als guter Kommunikator und trug den Spitznamen "Charming Armin". In einem Interview zu seinem 80. Geburtstag sagte Grein: "Landrat in Bayern ist der schönste politische Beruf, den man haben kann."