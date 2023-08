Schweinfurt/Knetzgau

04:00 Uhr

Maincor-Chef Pfister über teure Energie: "Wir wollen uns in den USA den Markt, der weggebrochen ist, zurückholen"

Ja zu Mainfranken, ja zu Nordamerika: Weil Energie in Deutschland so teuer ist, will Maincor-Chef Dieter Pfister mit seinem Schweinfurter Rohre-Unternehmen zumindest teilweise ins Ausland gehen.

Plus Fachkräftemangel, hohe Energiekosten - Firmen sind unter Druck. Warum und wie der Schweinfurter Unternehmer Dieter Pfister jetzt Produktion ins Ausland verlagern will.

Von Jürgen Haug-Peichl Artikel anhören Shape

Hohe Energiekosten, zu wenig Fachkräfte - die Wirtschaft in Deutschland sieht sich derzeit in einem "Dämmerzustand". Eine Idee des Schweinfurter Unternehmers Dieter Pfister hat deshalb für Aufsehen gesorgt: Mit seiner Firma Maincor Rohrsysteme will er bei der Produktion in die USA abwandern.

Das passt zu Berichten des bayerischen Unternehmerverbands vbw: In der Metall- und Elektroindustrie Mainfrankens tragen sich immer mehr Betriebe mit dem Gedanken, ganz oder teilweise ins Ausland zu gehen, hieß es im Juli. Wenig später der nächste vbw-Alarm: Bis 2035 werde der Fachkräftemangel in der Region um 34 Prozent steigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .