"Manchmal komme ich ohne Hilfe nicht aus dem Bett": Wie zwei Unterfranken mit der Diagnose Morbus Bechterew leben

Plus Starke Schmerzen, verknöcherte Gelenke – die rheumatische Erkrankung Morbus Bechterew ist nicht heilbar. Bis zur Diagnose vergehen oft Jahre. Zwei Betroffene erzählen.

Wenn der Schmerz das erste Mal auftritt, dann denkt man noch, das gehe schon wieder vorbei, sagt Andrea Depner. Vielleicht ein verrenkter Wirbel, vielleicht Überlastung – nichts, was sich mit ein bisschen Ruhe oder Therapie nicht wieder in den Griff bekommen ließe. Ganz sicher jedenfalls nichts von Dauer, sei sie sich damals sicher gewesen.

"Damals" – das war im Sommer vor vier Jahren. Da plagten Andrea Depner plötzlich immer wieder Rückenschmerzen. Groß Gedanken gemacht habe sie sich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, sagt die 47-Jährige: "Ich dachte mir, das geht schon wieder vorbei. Und habe eben versucht, was wahrscheinlich jeder so macht: Massagen, manuelle Therapie beim Arzt – aber die Schmerzen gingen nicht weg."