"Manchmal wie Massenabfertigung": Wie Simone Weigmann mit ihrer Nierenerkrankung das Dialyse-System erlebt

Plus Bundesweit beklagen Nierenzentren seit Jahren eine Unterfinanzierung, überall fehlt Personal. Das Aus in Haßfurt zeigt, wie das zu Lasten der Patienten geht.

Die blutroten Plastikadern zucken im Rhythmus der Pumpe. "Ohne diese Maschine wäre ich schon vier Jahre tot", sagt Simone Weigmann. Sie deutet mit der rechten Hand auf das Dialysegerät neben dem Krankenbett, die linke Hand ruht auf einem Kissen. Über einen Schlauch im Unterarm wird das Blut aus dem Körper der 53-Jährigen in den Dialysator gepumpt. Die künstliche Niere filtert die schädlichen Stoffe heraus, sonst droht die Vergiftung.

Simone Weigmann liegt im zweiten Stock des KfH-Nierenzentrums in Bamberg, einem eher schmucklosen Funktionsbau. Die 53-Jährige mit dem freundlichem und zugleich müdem Blick ist chronisch krank. Ihre Nieren arbeiten nicht mehr so, wie sie sollten. Weigmann stammt aus dem 27 Kilometer entfernten Breitbrunn im Landkreis Haßberge. Nach Bamberg gekommen ist sie mit dem Taxi, wie jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag. Fünf Stunden dauert die Prozedur.