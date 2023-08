Würzburg

04:00 Uhr

Mangelnde Inklusion an den Schulen? Warum sechs angehende Sonderpädagoginnen jetzt Bayern verlassen wollen

Plus Mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen: Dieses UN-Ziel sehen sechs Absolventinnen der Uni Würzburg in Bayern torpediert. Nach ihrem Examen ziehen sie Konsequenzen.

Von Andreas Jungbauer

Neue Lehrkräfte in Bayern sind dringend gesucht – in Regelschulen wie in Förderschulen. Was aber, wenn Studierende nach ihrem Examen bewusst nicht ins Referendariat zur praktischen Ausbildung gehen, weil sie mit dem bayerischen Schulsystem nicht einverstanden sind?

In Würzburg haben sechs junge Frauen gerade erfolgreich das Erste Staatsexamen in der Sonderpädagogik abgelegt – und weichen nun aber erst einmal in andere Bundesländer aus. Denn dort versprechen sie sich mehr "echte" Inklusion an den Schulen. Ihre Kritik an Bayern: Das Kultusministerium deute "Inklusion" um und verstoße damit gegen die UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland seit 2009 in Kraft ist.

