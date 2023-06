Würzburg

17:00 Uhr

Mann mit Messer am Würzburger Barbarossaplatz festgenommen: Polizei spricht von keiner Gefahr für die Bevölkerung

Am Würzburger Barbarossaplatz wurde am Freitagmittag ein Mann mit Messer festgenommen.

Plus Am Freitagmittag ist es zu einem Polizeieinsatz am Barbarossaplatz gekommen, der böse Erinnerungen weckt. Ein Mann soll ein Messer bei sich geführt haben.

Am Freitagnachmittag ist es in der Würzburger Innenstadt zu einem Polizeieinsatz mit einer offenbar psychisch belasteten Person gekommen. Wie die Polizei Unterfranken in einem Pressebericht schreibt, ist dabei ein 26-jähriger Mann in Polizeigewahrsam genommen worden.

Gegen 13.40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen 26-Jährigen ein. Laut Polizei stand dieser vor einem Kaufhaus am Barbarossaplatz und führte ein Messer mit sich. Nahezu zeitgleich mit dem Anruf, so die Polizei weiter, konnte eine Streife der Würzburger Polizei, die sich vor Ort befand, den Mann festnehmen. Hierbei sei es zum Einsatz eines Pfeffersprays gekommen.

