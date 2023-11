Mann soll Frauen wie Sklavinnen behandelt haben: Jetzt soll er wegen Geiselnahme und Vergewaltigung vor Gericht

Plus Ein Jahr nach seiner Festnahme hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den gelernten Bäcker aus Walldürn erhoben. Was der Anwalt eines Opfers sagt.

Vor einem Jahr befreite die Polizei in einem Haus im Marienwallfahrtsort Walldürn, rund 60 Kilometer von Würzburg entfernt, mehrere Frauen. Ein 37-Jähriger, nach eigenen Angaben Persönlichkeitstrainer, soll sie wie Sexsklavinnen gehalten haben. Nun sieht der Verfasser eines Lebenshilferatgebers seinem Prozess entgegen.

Wie Florian Sommer von der Staatsanwaltschaft Mosbach auf Anfrage bestätigte, hat die Behörde Anklage unter anderem wegen Geiselnahme und besonders schwerer Vergewaltigung erhoben. Einzelheiten nannte der Erste Staatsanwalt nicht. Doch der Würzburger Anwalt Jan Paulsen, der eines der mutmaßlichen Opfer vertritt, sagt: Die etwa 150 Seiten starke Anklage sei "voller bizarrer Details über schwer vorstellbare Demütigungen und Grausamkeiten".