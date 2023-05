Würzburg

vor 38 Min.

Mann steht in Flammen: Illegale Feuershow im Würzburger Club Odeon verletzt Partygast schwer

Der Würzburger Club Odeon in der Augustinerstraße feierte am Samstag Geburtstag. Dabei kam es zu einem dramatischen Unfall.

Plus Im Würzburger Club Odeon kam es am Wochenende zu einem dramatischen Unfall, bei dem ein Mann bei einer Feuershow an der Bar Feuer fing. Die Stadt Würzburg ist entsetzt.

Von Sophia Scheder

Im Würzburger Club Odeon sind Feuershows gang und gäbe, wie mehrere Videos in den sozialen Medien verdeutlichen. Dabei wird zur Unterhaltung der Gäste eine brennende Flüssigkeit auf der Theke entzündet. Doch in der Nacht auf Samstag ist dabei etwas schiefgelaufen und es kam zu einem dramatischen Unfall. Ein Video, welches gerade auf WhatsApp unter vielen Würzburgerinnen und Würzburgern verbreitet wird, zeigt die heftige Szene: Eine Mitarbeiterin der Bar schüttet Flüssigkeit aus einer Glasflasche – womöglich handelt es sich hierbei um Alkohol – auf die bereits brennende Theke und schürt die Flammen weiter an.

Das Feuer geht auf einen Partygast über, der am Ende der Theke steht. Sein Oberkörper und Kopf stehen in Flammen. Er rennt in einen naheliegenden Raum, Barkeeperinnen versuchen, den Brand zu löschen. Dann bricht das Video ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

