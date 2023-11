Esselbach

08:15 Uhr

Markige Aiwanger-Sprüche und laute Holzrechtler bei "Jetzt red i"-Sendung zum Biosphärenreservat Spessart

Plus In der BR-Live-Sendung diskutierten Bürger mit Wirtschaftsminister Aiwanger und BUND-Chef Mergner. Mit viel Halbwissen wurde hier vor allem um die streng geschützte Kernzone des Reservats gestritten.

Von Carolin Schulte Artikel anhören Shape

Die Diskussion um einen möglichen Nationalpark im Spessart 2017 hat in der Region Wunden gerissen, die die Debatte um ein Biosphärenreservat nun wieder aufreißt – das wurde am Mittwochabend in der Sendung "Jetzt red i" im Bayerischen Rundfunk (BR) wieder deutlich. In der Spessarthalle in Esselbach diskutierten 120 Bürgerinnen und Bürger mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und dem Vorsitzenden des BUND Naturschutz Richard Mergner unter der Überschrift "Wem gehört der Spessart?"

Für Mergner hätte es ein Heimspiel sein können, schließlich ist er in Ruppertshütten aufgewachsen. Er sei mit der Tradition der Holzrechte aufgewachsen: "Ich habe Eicheln gesammelt, Holz gemacht, mein Vater und zwei meiner Brüder haben für einen schönen Wald gesorgt." Mergner bemühte sich, zu Beginn der Debatte klarzustellen, dass die Holzrechte nur in einem kleinen Teil des Biosphärenreservats eingeschränkt würden. Auf 97 Prozent der Fläche eines Reservats wäre Waldbewirtschaftung ausdrücklich erwünscht. "Diese 97 Prozent sind eine große Chance", versuchte Mergner zu vermitteln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen