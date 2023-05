Marktbreit

vor 51 Min.

Marktbreit: 18-Jähriger wird in eigener Wohnung von fremdem Hund gebissen

Plus Am Freitagnachmittag wurde ein 18-Jähriger in Marktbreit in seiner Wohnung von einem fremden Hund gebissen. Wie es dazu kommen konnte.

Von Bearbeitet von Ralf Zimmermann Artikel anhören Shape

Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr wurde ein 18-Jähriger laut Polizei in seiner Wohnung von einem fremden Hund gebissen. Der nicht angeleinte Hund war der Besitzerin entwischt.

Da der 18-Jährige seine Wohnungstüre offen stehen ließ, begab sich das Tier in die Wohnung. Hier wurde der 18- Jährige von dem Hund überrascht und in den Fuß gebissen. Wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die Hundebesitzerin eingeleitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen