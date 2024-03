Bad Kissingen

04:00 Uhr

Markus Söder für Wiedereinführung der Wehrpflicht: Das sagen 4 junge Männer aus Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld dazu

Wie denken (von links) Tom Buse, Lorenz Mangold, Max Schaffelhofer und Julius Rauch über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland?

Plus Sollte die Wehrpflicht wieder eingeführt werden? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich in Bad Kissingen jüngst deutlich dazu. Wie denken andere?

Von Kai Kunzmann

Die Wehrpflicht ist ein immer mal wieder viel diskutiertes Thema. Besonders seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine werden die Stimmen, die für eine Wiedereinführung sind, lauter. Ein Befürworter der Wehrpflicht ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Dies wurde im Rahmen seiner zur bayerischen Landtagswahl 2023 gestarteten Kinotour wieder einmal deutlich.

Bei seinem Stopp in Bad Kissingen fand er klare Worte: "Wir müssen unsere eigene Wehrfähigkeit wiederherstellen", so Söder. Ihm selbst habe die Wehrpflicht in seiner Jugend nicht geschadet. Doch wie denken junge Menschen über das Thema? Die Redaktion hat vier Männer aus den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen nach ihrer Meinung gefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen