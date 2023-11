Würzburg

04:00 Uhr

Massenhaftes Fischsterben im Alten Hafen von Würzburg: War ein Kreuzfahrtschiff Schuld am ab Ableben der Tiere?

Am vergangenen Sonntag schwammen viele Fische an der Oberfläche des Mains. Warum mussten sie sterben?

Plus Nachdem ein Kreuzfahrtschiff am Alten Hafen in Würzburg angelegt hatte, schwammen plötzlich mehrere tote Fische an der Mainoberfläche. Wie ist das passiert?

Von Paula Breukel Artikel anhören Shape

Das Bild, welches sich am vergangenen Sonntag am Kulturhafen in Würzburg bot, erinnert an Aufnahmen von Umweltkatastrophen. Auf der Wasseroberfläche des Mains schwammen zahlreiche tote Fische. Davon berichtete ein Mitglied des Kunstvereins Würzburg e.V., das zum Zeitpunkt des Vorfalls auf der Arte Noah ehrenamtlich tätig war, dieser Redaktion.

Die Frau, welche namentlich nicht erwähnt werden möchte, zeigte sich empört über den Vorfall. Die Fische seien durch ein Anlegemanöver eines Schiffes nicht nur gestorben, sondern im Wasser "regelrecht herumgewirbelt worden", so ihr Vorwurf. Ihren Beobachtungen nach handelte es sich "sicher mehrere hundert mittelgroße und auch recht große Fische", die starben. Weil das Fischsterben laut der Frau kein Einzelfall sei, bat sie die Wasserschutzpolizei Würzburg, die Ursache für das Sterben näher zu untersuchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen