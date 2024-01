Bad Neustadt

16:42 Uhr

Massiver Stellenabbau bei Valeo Bad Neustadt: Das sagt das Unternehmen zum aktuellen Stand der Verhandlungen

Plus Nachdem der Betriebsrat von Valeo bei einer Demo seinen Stand der Dinge kundgetan hat, äußert sich das Unternehmen nun selbst zur Lage. So geht es jetzt weiter.

Von Michael Endres

Fassungslosigkeit herrschte am vergangenen Donnerstag bei einer Protestkundgebung von Beschäftigten des Valeo-Werks in Bad Neustadt. "Wir fühlen uns verarscht", sagte Jessica Reichert, Betriebsratsvorsitzende am Rhöner Standort des französischen Automobilzulieferers. Grund für den Unmut sind die Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat über einen Sozialplan sowie einen Interessensausgleich, nachdem der Konzern einen Stellenabbau von 310 Arbeitsplätzen in der Saalestadt bis Sommer 2024 angekündigt hatte.

Die Kritik des Betriebsrats: Die Verhandlungen hätten bisher zu keinem Ergebnis geführt, es fehle an einem klaren Zukunftskonzept für den Standort und Perspektiven für die Beschäftigten. Das Verhalten der Valeo-Führung sei inakzeptabel.

