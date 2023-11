Massiver Straba-Ausfall in Würzburg: So geht es nun weiter

Plus Aufgrund eines defekten Zugfahrwerks ist der Würzburger Straba-Verkehr vorläufig nur noch eingeschränkt möglich. Wie es weitergeht und womit Fahrgäste nun rechnen müssen.

Seit diesem Montag gibt es massive Ausfälle der Würzburger Straßenbahnen. Bereits vergangenen Freitag hatte die Würzburger Versorgungs- und Verkehr GmbH (WVV) wie berichtet in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass das Fahrwerk eines einzelnen Straßenbahnfahrzeugs der Baureihe GT-N defekt sei. Zur Sicherheit wolle deshalb vorübergehend die gesamte GT-N Fahrzeugflotte aus dem Fahrbetrieb nehmen und untersuchen.

Vorläufig können daher nur noch 19 von insgesamt 40 Straßenbahnzügen eingesetzt werden. Die Linien 4 und 5 fahren laut WVV im Zehn-Minuten-Takt nach einem Ersatzfahrplan, die Linien 1, 2 und 3 dagegen entfallen. Für den Streckenabschnitt zwischen der Zellerau und dem Hauptbahnhof steht ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung. An Sonn- und Feiertagen soll der Fahrbetrieb weiterhin wie gewohnt funktionieren.