Maxl-Bäck-Juniorchef über steigende Preise, Personalmangel und generationenübergreifende Arbeit

Plus Von gestiegenen Rohstoffkosten bis zur Personalknappheit: Es sind keine leichten Zeiten für Bäckereien. Max Bregenzer erklärt, warum Maxl Bäck kein "veganes Hipster-Café" werden kann.

Konkurrenz durch Discounter, extrem steigende Energiekosten und Inflation: Viele Bäckereien haben im Moment mit großen Herausforderungen zu kämpfen; manche müssen sogar schließen. Auch das Familienunternehmen Maxl Bäck aus Zellingen sah sich 2022 mit den Krisen dieser Zeit konfrontiert.