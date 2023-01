Mellrichstadt

10:02 Uhr

Medikamentenmangel beschäftigt auch Apotheker in der Rhön: "Im Moment ist es so schlimm wie nie"

Horst Ullmann von der St. Martin-Apotheke in Mellrichstadt hat nur noch eine Packung Penicillin in seinem Apothekerschrank. Das Antibiotikum ist seit Wochen nicht mehr lieferbar.

Plus Apotheker aus Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen haben große Schwierigkeiten, Kunden mit Medikamenten zu versorgen. Warum Hausmittel das Problem nicht lösen können.

Von Kristina Kunzmann Artikel anhören Shape

Fiebersaft, Hustentropfen, Schleimlöser: Wer in diesen Tagen bei Horst Ullmann in der St. Martin-Apotheke in Mellrichstadt Arzneimittel abholen oder kaufen möchte, könnte enttäuscht werden. Denn viele Medikamente sind derzeit nicht oder nur begrenzt lieferbar.

