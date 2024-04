Schweinfurt

12.04.2024

Medizinisches Cannabis aus Unterfranken: Was eine Berliner Firma hier produziert und wo die Blüten verkauft werden

Plus Joint auf Rezept? Das Unternehmen Cantourage will in der Region Schweinfurt seine Cannabis-Produktion verdreifachen. Woher die Pflanzen kommen und wie der Betrieb läuft.

Von Susanne Wiedemann

"Ah, die Berliner Cannabis-Jungs sind wieder da." Den Spruch des Taxifahrers hat Philipp Schetter schon ein paarmal gehört. Schetter ist Geschäftsführer der Firma Cantourage, und inzwischen hat sich unter den Taxifahrern herumgesprochen, was den Unternehmer von der Zentrale in Berlin in den Raum Schweinfurt bringt.

Die Berliner Firma Cantourage produziert seit Herbst 2023 in einem kleinen Ort im Landkreis Schweinfurt medizinisches Cannabis. Produziert wird nicht für Genuss-Kiffer - sondern für Apotheken, zum Konsum auf ärztliches Rezept. Das Cannabis, das vor allem zur Schmerztherapie verschrieben wird, geht an Patientinnen und Patienten in Deutschland und auch in Großbritannien, sagt Schetter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

