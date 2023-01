Alzenau

08.01.2023

Mega-Batterie aus Franken: Hat die Firma CMBlu den Durchbruch für die Energiewende geschafft?

Firmengründer Peter Geigle und Chemikerin Dr. Nastaran Krawczyk von CMBlu am Firmensitz in Alzenau (Lkr. Aschaffenburg) mit Batterie-Modulen: Ihre Groß-Batterie kommt ohne seltene Metalle aus.

Plus Das Unternehmen von Peter Geigle hat eine Großbatterie entwickelt, die ohne Lithium, Kobalt und Nickel auskommt. Warum das die Stromspeicherung revolutionieren könnte.

Von Angelika Kleinhenz

Der Gedanke ist so revolutionär wie einfach: Eine Mega-Batterie, die ohne knappe Rohstoffe auskommt. Ohne Lithium aus Chile. Ohne Kobalt aus dem Kongo. Ohne Nickel aus Russland. Ohne teure Metalle also, deren Abbau die Umwelt schädigt und die die Abhängigkeit Deutschlands vergrößern. Kurzum: Eine Batterie, die Energie nach dem Vorbild der Natur nur mit Hilfe organischer Moleküle speichert. Eine Firma aus Franken, CMBlu aus Alzenau im Landkreis Aschaffenburg, hat das jetzt geschafft. Ihre Großbatterie soll in Serie gehen.

