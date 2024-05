Würzburg

04:00 Uhr

Mega-Projekt hält eine Überraschung bereit: Nicht nur Arztpraxen kommen ins Ärztehaus am Würzburger Hubland

Plus Dienstagmittag fiel der Startschuss für eine bessere Gesundheitsversorgung am Hubland in Würzburg. Was Anwohner erwartet und wann mit der Eröffnung zu rechnen ist.

Von Sarah Gräf

Im Mai 2023, vor genau einem Jahr, stand fest: Das neue medizinische Versorgungszentrum im Stadtteil Hubland kann doch realisiert werden. Nachdem die Stiftung Juliusspital pandemiebedingt abgesagt hatte, übernahm die Sparkasse Mainfranken Würzburg die Bauherrschaft des Gebäudekomplexes in der Rottendorfer Straße. Gemeinsam mit Vertretern anderer Projektbeteiligten gab Oberbürgermeister Schuchardt am Dienstagmittag mit dem symbolischen Spatenstich den Startschuss für die Bauphase.

Arztpraxen, Gewerbe und Wohnungen entstehen im Würzburger Hubland

Oberbürgermeister Schuchardt eröffnete die Veranstaltung mit den Worten: "Ärztliche Versorgung ist ein großes Thema in vielen Stadtteilen". Er zeigte sich erfreut darüber, dass dieses für den Stadtteil wichtige Projekt nun Gestalt annehmen kann. Der Ärztekomplex werde nicht nur zu einer "Landmarke in einem der schönsten Areale", sondern trage auch zur "Entspannung auf dem Wohnungsmarkt bei", betont der Oberbürgermeister.

