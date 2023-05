Würzburg

08.05.2023

Mehr als 6400 Geburten betreut: Würzburger Hebamme erzählt vom "kleinen Wunder" und der Kripo vor ihrer Tür

Marianne Ahmed hat in 43 Jahren an der Uni-Frauenklinik Würzburg rund 6400 Geburten betreut und war von 2002 bis 2019 Leitende Hebamme. Ihr Beruf, sagt sie, habe sich in dieser Zeit stark verändert.

Plus Marianne Ahmed arbeitete über 40 Jahre im Kreißsaal der Uniklinik Würzburg. Wie sie den Hebammennotstand erlebte, was sie vom Studium hält – und was sie bis heute ärgert.

Die Antwort kommt schnell. "Ja." Kein Aber, keine Zweifel. Dafür ein breites Lächeln. Ja, Marianne Ahmed würde wieder Hebamme werden. Und ja, sie würde sich wieder für den "täglichen Wahnsinn" im Kreißsaal einer Universitätsklinik entscheiden. Trotz der Belastung und trotz des Hebammenmangels. "Eine Geburt zu begleiten, ist etwas sehr Emotionales", sagt Ahmed. "Und auch in einer großen Klinik wollte ich jeder Frau das Gefühl geben: Du bist das Wichtigste gerade."

Die Faszination dafür, den Beginn des Lebens zu begleiten, hat die 65-Jährige nie losgelassen. In diesem Frühjahr ist Marianne Ahmed in Rente gegangen. Nach 47 Jahren im Beruf, 43 Jahren in der Uni-Frauenklinik und mehr als 6400 begleiteten Geburten.

