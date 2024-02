Mehr Freizeit, gleicher Lohn: Sanierungsfirma aus Oberthulba beteiligt sich an Studie zur Vier-Tage-Woche

Plus Das Arbeitszeitmodell der Zukunft? Das Unternehmen "Rainbow Sanierungen" aus Oberthulba testet ein halbes Jahr lang die Vier-Tage-Woche. Was Firmenchef Heino Löber sagt.

Ist die Vier-Tage-Woche das Arbeitszeitmodell der Zukunft? Eine Frage, die auch in Deutschland vielfach diskutiert wird. 81 Prozent der Vollzeitbeschäftigten, das hat eine Umfrage der Düsseldorfer Hans-Böckler-Stiftung im Mai 2023 ergeben, könnten sich ein solches Modell vorstellen. Und für einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von "Rainbow Sanierungen" aus Oberthulba (Lkr. Bad Kissingen) wird die Vier-Tage-Woche nun Realität - zumindest vorläufig.

Die Firma, die in Mainfranken und darüber hinaus unter anderem bei Schimmel, Brand- oder Wasserschäden hilft, zählt zu den 50 Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die an einer von der Universität Münster begleiteten Arbeitszeit-Studie teilnehmen.