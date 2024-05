Mehr Hoffnung für Würzburger Kaufhof: OB Schuchardt informiert Stadtrat über Ergebnis des Spitzengesprächs

Plus Die Rettung der Würzburger Galeria Kaufhof-Filiale konnte OB Schuchardt nach dem Spitzengespräch nicht verkünden. Aber die Signale klingen positiv.

"Das knapp einstündige Gespräch war von sehr konstruktivem Ton geprägt", informierte Oberbürgermeister Christian Schuchardt ( CDU) am Donnerstagnachmittag die Mitglieder des Stadtrats über das Spitzengespräch zur Zukunft des Würzburger Kaufhofs. Bis kurz vor Beginn der Sitzung hat dieser Dialog gedauert, bei dem es darum ging, ob sich Galeria Kaufhof und die Eigentümer des Gebäudes doch noch auf einen Mietpreis einigen können und die Filiale in Würzburg nicht wie angekündigt schließen muss.

Laut Schuchardt haben der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Vertreter von Galeria Kaufhof sowie den Eigentümern und "potenziellen weiteren Eigentümern" an dem Gespräch teilgenommen. "Alle Gesprächsteilnehmer haben die hohe Qualität des Standorts anerkannt", sagte Schuchardt in der Sitzung des Stadtrats.