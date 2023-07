Mehr Macht für Frauen, dafür keine leitenden Priester? So sehen Gläubige die Zukunft der katholischen Kirche nach Synodalem Weg und #OutInChurch

Plus Stephan Schwab, Schwester Katharina Ganz und Marcus Schuck diskutierten mit Interessierten über den angestoßenen Umbruch in der Kirche – und noch anstehende Herausforderungen.

Von Dorothee May

Wie soll es nach dem Synodalen Weg und der Aktion #OutInChurch in der katholischen Kirche weitergehen? Darüber diskutierten kürzlich rund 20 Interessierte in Bergrothenfels auf Einladung des Pastoralen Raums Marktheidenfeld und des Forums Soziale Bildung Benediktushöhe.

Der Synodale Weg sollte bis März dieses Jahres eine strukturierte Debatte innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Deutschland ermöglichen. Dabei sollten auch Fragen aufgearbeitet werden, die sich im Herbst 2018 nach der Veröffentlichung der MHG-Studie über sexuellen Missbrauch in der Kirche ergeben hatten. Der Prozess wurde von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) getragen.