Würzburg

04:00 Uhr

Mehr Mathe und Deutsch, weniger kreative Fächer: Was eine Würzburger Expertin von der Grundschulreform hält

Plus Es mangelt beim Rechnen, Lesen und Schreiben: Mit einem Umbau der Stundentafel will das Kultusministerium bayerischen Grundschülern helfen. Ist der Ansatz richtig?

Von Andreas Jungbauer

Auf die Pisa-Schlappe folgt eine "Pisa-Offensive": Bayerns Kultusministerin Anna Stolz ( Freie Wähler) erhöht die Zahl der Mathe- und Deutschstunden an Grundschulen. Dafür wird bei den kreativen Fächern und Englisch gestrichen – der Religionsunterricht dagegen nicht angetastet. Was halten Schulexperten von der Reform? Fragen an Prof. Sanna Pohlmann-Rother, Inhaberin des Lehrstuhls für Grundschulpädagogik und -didaktik an der Uni Würzburg.

Prof. Sanna Pohlmann-Rother: Ich verstehe die Reaktion der Politik, aus Sicht der Bildungsforschung sind diese Ergebnisse allerdings nicht überraschend. Speziell für die Grundschulen haben in den letzten Jahren bereits andere Studien – wie IGLU 2021 oder der IQB-Bildungstrend – bedenkliche Ergebnisse gezeigt. Leistungen sinken ab, Mindeststandards werden nicht erreicht. Wir beobachten hier einen klar negativen Trend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

