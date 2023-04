Estenfeld

15:00 Uhr

Mehrere Bundeswehr-Hubschrauber flogen am Mittwoch über Estenfeld: Das war der Grund

Plus Am Mittwochmorgen flogen mehrere Hubschrauber der Bundeswehr über Estenfeld im Landkreis Würzburg und zogen viel Aufmerksamkeit auf sich. Was es damit auf sich hatte.

Von Sophia Scheder

Von einem "lauten Geräusch" und "mehreren Kampfhubschraubern", die über den Ort flogen, berichteten Anwohner der Gemeinde Estenfeld am Mittwochmorgen der Redaktion. Kein gewöhnliches Bild für die Ortschaft im Landkreis Würzburg. Was hatte es damit auf sich?

Eine Nachfrage bei der Bundeswehr gibt Aufschluss: Wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr erklärt, handelte es sich um insgesamt sechs Hubschrauber vom Typ CH-47 CHINNOK. Diese flogen von Illesheim im Landkreis Neustadt an der Aisch nach Lydd in England. Um punktgenau 9.17 Uhr flogen sie dabei am südwestlichen Rand von Estenfeld in einer Höhe von 1755 Fuß (etwa 535 Meter) vorbei. "Nach den hier vorliegenden Daten wurde dieser Flugbetrieb nach den flugbetrieblichen Bestimmungen durchgeführt", so der Sprecher.

