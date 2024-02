Main-Spessart

04:00 Uhr

"Mein Herz ist immer noch in der Ukraine": Geflüchtete aus der Ukraine berichten, wie es ihnen zwei Jahre nach Kriegsbeginn geht

Plus Larysa Andrus und Oleksij Bakhtin sind dankbar, dass sie in Main-Spessart in Sicherheit leben können. Doch ihre ungewisse Zukunft ist schwer zu ertragen. Wir haben mit ihnen zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs gesprochen.

Von Katrin Amling

Zum zweiten Mal jährt sich an diesem Samstag der Angriff Russlands auf die Ukraine. Mehr als 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine haben seitdem laut statistischem Bundesamt in Deutschland Zuflucht vor dem Krieg gesucht. In Main-Spessart leben aktuell 1146 Ukrainerinnen und Ukrainer. Oleksij Bakhtin und Larysa Andrus haben uns bereits vor einem Jahr von ihrer Flucht nach Deutschland berichtet. Wie geht es ihnen heute, ein Jahr später? Was ist aus ihrer Hoffnung geworden, dass der Krieg bald ein Ende finden könnte? Und wie haben sie sich in Deutschland eingelebt?

Auch Olla Korobkina und Oleg Korobkin haben uns vergangenes Jahr von ihrer Flucht aus Kiew erzählt. Sie leben noch in Main-Spessart, sind aber mit ihrem Sohn Daniil von Marktheidenfeld nach Burgsinn gezogen. Dort geht es der kleinen Familie gut, noch einmal mit der Redaktion sprechen wollten sie aber nicht.

